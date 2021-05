La nuova vita di Annalisa Minetti: “Grazie a questi occhiali speciali riconosco le persone”

A Domenica Live, la cantautrice si dice felice grazie a dei nuovi occhiali che le permettono di leggere e riconoscere le persone.

Nuova vita per la cantautrice Annalisa Minetti, che domenica 23 maggio 2021, è stata ospite di Domenica Live, e si è mostrata radiosa e contenta. Il motivo? Un paio di occhiali nuovi e speciali. Quest’ultimi le permettono di essere autonoma, poichè sono muniti di un dispositivo che elabora ciò che ha di fronte, tanto un oggetto, tanto una persona, facendo in modo, quindi, che la cantante possa riconoscere ciò che le sta davanti.

Questo dispositovo funziona anche offline. In poche parole, Annalisa Minetti adesso può di nuovo leggere o riconoscere una persona. Oppure la cantautrice può fare la spesa, in quanto gli occhiali riconoscono le baconote.

Annalisa Minetti ospite dalla D’Urso con i suoi occhiali speciali che l’aiutano a vedere: “Sono tornata a essere autonoma”

“Grazie a questi occhiali sono tornata a essere assolutamente autonoma. C’è un dispositivo che funziona offline, non ha bisogno di Internet, di Google, di nulla. È tutto qui dentro e nell’arco di due secondi elabora il prodotto che ha davanti, legge…e lo fa in maniera autonoma. Non sei tu a dover dire: ‘Voglio leggere’. Lui lo fa. E riconosce soprattutto i volti delle persone care. Io mi sono emozionata una cifra”.

Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che Annalisa aveva 18 anni quando ha scoperto di essere malata di retinite pigmentosa e degenerazione maculare che l’hanno portata gradualmente alla cecità. La donna ha smesso, infatti, di vedere quando ha raggiunto i 21 anni, perdendo anche la percezione delle ombre verso i 36. Dunque, aver raggiunto un traguardo così importante, nel quale è in grado di capire da sola ciò che ha di fronte a sè, è impossibile da descrivere a parole.

Annalisa Minetti ospite dalla D’Urso con i suoi occhiali speciali che l’aiutano a vedere: le lacrime della mamma Filomena

La conduttrice, Barbara D’Urso, ha poi anche invitato Annalisa Minetti a togliere gli occhiali, con il fine di farle una sorpresa: in studio, infatti, è entrata la madre Filomena, emozionata nel vedere sua figlia così soddisfatta nel definirsi finalmente autonoma.

In verità madre e figlia non si vedevano da luglio dello scorso anno. La signora Filomena ha, infatti, detto tra le lacrime:“Questa svolta degli occhiali è meravigliosa. È una cosa bellissima, una grande opportunità“.

Annalisa Minetti ospite dalla D’Urso con i suoi occhiali speciali che l’aiutano a vedere: Mi ridà la sensazione di essere proprietaria di me stessa”

Annalisa Minetti ha, invece, spiegato di essere emozionata non solo per la sorpresa di rivedere la sua mamma, bensì anche per il fatto di poter pensare che, se Barbara non le avesse chiesto di togliere gli occhiali, lei avrebbe potuto riconoscere sua madre: “Gli occhiali mi avvisano se c’è mia madre. Mi ridà una sensazione di autonomia, di essere proprietaria di me stessa“.