La Procura di Roma dispone l'autopsia sul corpo di Alessandro Parini

Una verità procedurale che possa portare ad una giustizia per la famiglia, ecco perché come atto ufficiale dopo il rientro della salma a Ciampino la Procura della Repubblica di Roma dispone l’autopsia sul corpo di Alessandro Parini, il giovane avvocato ucciso in un attentato terroristico in Israele, a Tel Aviv.

Autopsia sul corpo di Alessandro Parini

Da quanto si apprende in queste ore il Sostituto procuratore titolare del fascicolo, Gianfederica Dito, affiderà l’incarico peritale per un esame che si terrà al Policlinico Gemelli. Lo step procedurale è previsto a Piazzale Clodio già per la giornata di domani, 12 aprile. Lo scopo è arrivare ad esercitare l’azione penale per la morte data all’avvocato ucciso nell’attacco terroristico di venerdì sera sul lungomare di Tel Aviv. Lo scopo tecnico è far luce sulle cause della morte del giovane e “accertare se il decesso sia legato all’impatto con l’auto,” alla cui guida c’era un cittadino arabo-israeliano.

Accertare le cause del decesso violento

Il che porterebbe ad asseverare una lettura già trapelata ma che ha bisogno di conforto in diritto per cui era stata cioè esclusa la presenza di proiettili o ferite da arma da fuoco sul corpo di Parini. La magistratura capitolina sta procedendo per attentato con finalità di terrorismo, omicidio e lesioni.