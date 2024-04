In una intervista esclusiva a Belve Fedez ha affrontato le ultime situazioni che ha vissuto e che hanno segnato la sua vita, ma il Codacons non ci sta: «Una intervista “zuccherata”».

«Sulla difesa a spada tratta fatta da Fedez a Chiara Ferragni per il caso del pandoro Balocco, la brava Fagnani ha dimenticato di chiedere a Fedez se fosse a conoscenza del fatto che la donazione in favore dell’ospedale era stata già effettuata a maggio e solo da parte della Balocco, e che nel contratto di sponsorizzazione era stato inserito il divieto esplicito di comunicare in alcun modo all’esterno la notizia sulla donazione, circostanza che smentisce del tutto le tesi sostenute ieri dal rapper in trasmissione».