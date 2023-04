Mentre trapela la conferma che non è stato affatto un incidente si apprende che la salma di Alessandro Parini rientrerà martedì

La notizia è trapelata in queste ore: la salma di Alessandro Parini rientrerà martedì 11 aprile. Il corpo del 35enne avvocato romano che è stato ucciso in un attentato terroristico a Tel Aviv dovrebbe rinetrare a Roma con un volo della Farnesina. La notizie ufficiale è quella per cui la salma di Alessandro Parini, l’italiano ucciso nell’attentato di venerdì sera a Tel Aviv dovrebbe rientrare martedì a Roma, secondo quanto si apprende.

Ma ci sono anche altre notizie più legate all’orrore di qualche giorno fa. Notizie come quella per cui non è stato un incidente, ma un attacco premeditato quello condotto venerdì sera. A condurlo il 44enne Yousef Abu Jamer a Tel Aviv, nel cui attacco era rimasto ucciso Alessandro. Ad averlo confermato sono state fonti della polizia israeliana al quotidiano Haaretz, e che hanno quindi smentito quanto sostenuto dalla famiglia dell’uomo, secondo cui avrebbe avuto un colpo di sonno.

Intanto in queste ore il presidente del Consiglio di Stato, a nome di tutta la Giustizia amministrativa, “si unisce con grande commozione al dolore della famiglia per la perdita del giovane avvocato amministrativista Alessandro Parini, tragicamente scomparso in Israele, e porge le più sentite condoglianze alla famiglia e alla comunità degli avvocati, entrambe profondamente colpite da questo drammatico ed improvviso lutto“.