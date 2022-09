Elisa Esposito, la 20enne che è diventata virale coi suoi video sul Corsivo, confida ai suoi fan la rottura con il ragazzo.

Elisa Esposito, che in breve tempo ha incrementato il numero di follower su TikTok diventando un profilo virale, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai suoi fan: “Volevo dirvi che non sono più fidanzata”. La prof di Corsivo aveva condiviso per oltre otto mesi la sua relazione con l’ex fidanzato e ha ritenuto giusto aggiornare chi la segue della rottura.

La tiktoker Elisa Esposito, conosciuta come la prof di Corsivo, è tornata single: le dichiarazioni ufficiali

La 20enne ha scelto la piattaforma che l’ha resa famosa per divulgare l’aggiornamento relativo alla fine della sua relazione amorosa. Ai suoi fan, emozionata, dice anche: “Ho sofferto abbastanza, non stavo più bene con quella persona”.

Elisa Esposito è seguita da oltre un milione di persone su TikTok e almeno 345mila su Instagram. Nel confidare la fine della sua storia con Luca si scopre commossa, ma tranquillizza i suoi follower dicendo: “Sono felice e spensierata adesso.

Voglio dare il 100% di me a tutti voi. Questo è un periodo davvero bello della mia vita e non voglio farmelo rovinare da queste cose. Alla fine, ho solo 20 anni e penso che le relazioni di adesso non siano destinate a durare per sempre”.

La ragazza si esime dall’entrare nei dettagli della rottura, ma lascia trapelare il fatto che la sua relazione non la facesse stare più bene: “Mi sono sentita costretta a rinunciare a diverse cose per amore e adesso non voglio più farlo, così come non voglio correre dietro a certa gente.

Merito di essere felice. Non ci sono stati tradimenti. Da parte mia l’amore è sempre stato sincero”.

Il tatuaggio per festeggiare ciò che l’ha resa famosa

Elisa Esposito, alla fine, rivolgendosi ai ragazzi che la seguono ha lanciato un appello sincero: “Mettete la vostra felicità prima di ogni cosa, sempre. Io per un po’ di tempo non l’ho fatto, ma d’ora in poi lo farò.

Adesso sono più tranquilla e vado a prepararmi per andare a ballare stasera”.

Per festeggiare la sua nuova vita da single, la prof di Corsivo si è tatuata la parola simbolo della lingua che ha inventato: “Amiœ”. Sui social, ha prontamente postato la foto aggiungendo le seguenti parole nella didascalia: “Come promesso, ecco il tatuaggio. Pazzia fatta”.