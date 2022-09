Michelle Hunziker e il suo seno perfetto: è rifatto o naturale?

Michelle Hunziker ha il seno rifatto o naturale? La risposta della conduttrice sulla questione.

Michelle Hunziker si è rifatta il seno? L’indiscrezione ha incuriosito il popolo della rete e la conduttrice ha scherzato a tal proposito con sua figlia, Aurora Ramazzotti.

Michelle Hunziker: il seno è rifatto o naturale

Nonostante abbia superato gli anta Michelle Hunziker continua a essere una delle showgirl più amate d’Italia e il suo fisico mozzafiato è riuscito a fare invidia anche a chi è molto più giovane di lei.

In tanti si sono chiesti se il décolleté della conduttrice – che appare ancora oggi tonico e perfetto – fosse frutto della chirurgia plastica e a tal proposito lei stessa ha scherzato con la figlia Aurora Ramazzotti, che ha ammesso ironica – durante Michelle Impossible – che sua madre sarebbe ricorsa alla chirurgia al seno durante un intervento per curare il tunnel carpale.

“Col tutore nessuno si è accorto che ti eri rifatta le tette, un genio!” ha detto Aurora, e ancora: “Non ho mai capito perché non l’hai mai detto, rifarsi le tette dopo tre figli è normalissimo!”.

Michelle Hunziker dal canto suo ha risposto: “Voglio vedere te, dopo che t’hanno ciucciato tre figlie, cosa ti rimane!”.

La conduttrice è sempre stata molto riservata in merito ai suoi presunti ritocchini con la chirurgia plastica e in passato, in merito al suo lato B reso famoso da un noto spot pubblicitario, ha detto: “Contro la forza della gravità non si può fare niente, quindi è un percorso di accettazione”.