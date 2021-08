Ladri in casa di Thais Wiggers: le foto dell’abitazione messa a soqquadro

Thais Wiggers è stata vittima di un terribile furto e sui social ha postato alcune foto del suo appartamento messo a soqquadro dai ladri.

Thais Wiggers: il furto

Un terribile furto per Thais Wiggers, che dopo essere rientrata dalle ferie estive ha ritrovato il suo appartamento completamente messo a soqquadro dai ladri.

“Brutto, molto brutto tornare a casa e trovare tutto sotto sopra ed avere la sensazione di sentirsi invasi”, ha scritto sui social la modella, e ancora: “i ladri sono entrati in casa, portandosi via tante cose di valore”. Oltre al valore economico l’ex velina ha confessato soprattutto di soffrire per gli oggetti a cui era legata sentimentalmente (come alcune cose a lei donate dalla madre scomparsa) e che le sarebbero state sottratte dai malviventi.

“Si sono portati via i miei computer, i miei backup con le foto di mia figlia piccola, regali di mia mamma che purtroppo non c’è più”, ha detto, e ancora: “Si sa che purtroppo queste cose succedono. Penso che nessuno al mondo potrà rubarmi i momenti belli vissuti in queste vacanze, i miei sorrisi, la mia forza, la mia anima…”.

Thais Wiggers: la vita privata

Oggi Thais Wiggers avrebbe una liaison con un imprenditore italiano su cui lei ha preferito mantenere il massimo riserbo. In passato la modella brasiliana è stata legata a Teo Mammuccari, con cui ha avuto nel 2008 sua figlia Julia. Dal 2020 al 2018 invece è stata legata a Paul Baccaglini. Per diverso tempo si è vociferato di un suo possibile ritorno di fiamma con l’ex compagno Teo Mammuccari, con cui sarebbe stata sorpresa in una prestigiosa boutique della Capitale: “Ci hanno visto entrare in una boutique a Roma.

Desiderava farmi un regalo bello, perché io e nostra figlia siamo le uniche donne della sua vita. E’ stato solo un gesto simbolico. Non è assolutamente legato alla passione”, ha confessato.

Thais Wiggers: il rapporto con Teo Mammuccari

Nonostante la loro storia sia finita da tempo Thais Wiggers e Teo Mammuccari hanno mantenuto un rapporto di reciproca stima e di amicizia. I due hanno continuato a frequentarsi come amici per il bene della loro bambina, Julia: “La crisi dopo una separazione è normale, all’inizio è stato complicato. Ma siamo due persone intelligenti e quello che conta è che io faccia bene il ruolo di mamma e lui quello di padre. Ora siamo solo i genitori di Julia e lo saremo per sempre”.