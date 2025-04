Laura Pausini: nessuna magia, solo determinazione e amore per sé. Ecco come è dimagrita.

Laura Pausini, amata in tutto il mondo per la sua voce e la sua autenticità, ha recentemente stupito i fan con una trasformazione fisica evidente: è dimagrita. Ma dietro quei 20 chili in meno non c’è alcuna formula magica né rimedi miracolosi: solo tanta determinazione, amore per se stessa e la voglia di ritrovare un equilibrio.

In un post sincero, la cantante ha deciso di raccontare il suo percorso, fatto di scelte consapevoli e attenzione al benessere, per ispirare chiunque voglia prendersi cura del proprio corpo senza cadere nella trappola delle soluzioni facili.

Il carosello che ha stupito i fan di Laura Pausini

Il giorno di Pasqua, Laura Pausini ha condiviso su Instagram un carosello di foto che la ritraevano sorridente e rilassata in una location da sogno. Il suo sguardo sereno e l’aria felice hanno subito attirato l’attenzione dei follower, così come la sua evidente forma fisica, che non è passata inosservata.

A corredo delle immagini, la cantante ha augurato ai suoi fan una “Buona Pasqua a tutti con un sorriso”, un messaggio semplice ma carico della sua solita energia positiva.

Tra i numerosi commenti entusiasti, una donna ha colto l’occasione per porle una domanda diretta: voleva sapere come fosse riuscita a perdere tutti quei chili. Laura non si è tirata indietro. La sua risposta, lunga e dettagliata, ha rivelato un percorso fatto di costanza, equilibrio e attenzione al proprio benessere.

Laura Pausini dimagrita, la cantante rivela come ha perso 20 Kg

La cantante ha spiegato di aver seguito un piano alimentare studiato con professionisti, senza mai ricorrere a scorciatoie o metodi miracolosi. Ha parlato anche dell’attività fisica introdotta nella sua routine quotidiana, sottolineando l’importanza dell’impegno e della motivazione personale.

In cinque mesi, grazie alla determinazione e al desiderio di prendersi cura di sé, è riuscita a raggiungere un risultato che oggi condivide con orgoglio, non solo come traguardo estetico, ma come tappa importante del suo percorso di benessere.

“Ho iniziato una dieta con un dietologo ad aprile scorso. Ho mangiato da sola per 5 mesi pesando tutto e non sgarrando mai. Ho iniziato a fare ginnastica 3 volte alla settimana per un anno intero e ho fatto un tour che mi portava 3 ore ogni sera sul palco dove non mi risparmiavo fisicamente. Andavo una volta al mese a pesarmi per cercare di capire se ciò che stavo facendo funzionava. E ho continuato, con fatica e costanza. Con volontà di togliermi di dosso i chili che non mi facevano stare serena sul palco e fuori”.

Laura Pausini ha spiegato di non aver fatto uso di iniezioni né dei metodi dimagranti oggi molto in voga, nonostante in molti glieli avessero consigliati. Ha precisato di non essere un medico, ma di preferire sempre informarsi a fondo prima di introdurre qualsiasi sostanza nel proprio corpo, soprattutto per conoscerne eventuali controindicazioni.

“Per perdere chili (a me per lo meno) ci vogliono soprattutto volontà e sacrificio e se lo si fa senza fretta anche la pelle e il buon umore ne traggono beneficio”, ha concluso l’artista.