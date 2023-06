Laura Pausini è stata nominata Persona dell’anno dai Latin Grammy. Non soltanto per la sua carriera, l’artista è stata premiata anche per il suo impegno nel nel sostenere le cause di giustizia sociale che le stanno a cuore.

Laura Pausini: i Latin Grammy la nominano “Persona dell’anno”

Nuovo riconoscimento per Laura Pausini. Vincitrice di quattro Latin Grammy e un Grammy, la cantante è stata nominata Persona dell’anno dalla Latin Recording Academy. La manifestazione premia gli artisti e i loro successi nell’industria musicale latina, ma anche i loro sforzi umanitari. Laura, da sempre impegnata nel sostenere le cause di giustizia sociale, come la fame nel mondo, la violenza contro le donne e i diritti LGBTQIA+, non poteva che essere scelta per questo ambito riconoscimento.

Laura Pausini: le parole del responsabile dei Latin Grammy

Manuel Abud, CEO della Latin Recording Academy, ha dichiarato:

“Laura Pausini è una delle artiste più talentuose e amate della sua generazione, il cui impegno per la difesa e la parità di diritti è esemplare. Nel corso di oltre tre decenni di carriera, la sua voce straordinaria abbatte continuamente qualsiasi barriera linguistica e di genere, creando un legame speciale con il pubblico di tutto il mondo”.

La reazione di Laura Pausini

Laura Pausini, orgogliosa di essere stata nominata Persona dell’anno ai Latin Grammy, ha dichiarato: