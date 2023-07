Polemiche per Laura Pausini dopo il concerto in Piazza San Marco a Venezia. L’artista emiliana è finita al centro della bufera per alcuni motivi inerenti l’organizzazione, decibel compresi.

Laura Pausini: polemiche dopo il concerto a Venezia

Qualche giorno fa, Laura Pausini si è esibita in concerto in Piazza San Marco, a Venezia. Tanti i fan che sono arrivati in laguna per lei, sfidando anche la pioggia battente. Dopo l’esibizione, però, le polemiche hanno preso il sopravvento. Innanzitutto, in molti hanno criticato la grandezza del palco, eccessiva e dannosa per la pavimentazione. “Il palco è gigantesco, con i cantieri aperti per la manutenzione del selciato mi domando se fosse il caso di organizzare appuntamenti così caotici. Diverso è proporre manifestazioni come quelle del Teatro La Fenice, attente alla fragilità del luogo“, ha dichiarato Claudio Vernier, presidente dell’associazione Piazza San Marco.

Il palco era davvero troppo grande?

Fabrizio D’Oria, direttore della società che ha organizzato il concerto di Laura Pausini a Venezia, ha chiarito che le polemiche sono del tutto inutili. “La struttura è più impattante ma non più pesante rispetto al passato. (…) E’ più ingombrante per la presenza dei grandi schermi, rispetta le prescrizioni“, ha dichiarato. Come se non bastasse, ha aggiunto che sotto al palco è stato posizionato un tavolato che ha distribuito uniformemente i 300 chili per metro quadro. D’Oria è disposto a ripetere i lavori davanti alla Soprintendenza per far vedere che le regole sono state rispettate.

Laura Pausini a Venezia: superati i decibel

Non solo la grandezza del palco, le polemiche dopo il concerto di Laura Pausini a Venezia sono nate anche per i decibel. Stando a quanto si legge sul Corriere del Veneto, sono addirittura caduti dei calcinacci per il volume troppo alto:

“In lista c’è già l’intonaco caduto durante le prove-suono dal portico sopra le vetrine della galleria Markus, tra piazza San Marco e Bacino Orseolo. In quell’occasione sarebbe stato superato il limite di 80 decibel”.

Per il momento, la cantante non ha replicato alle polemiche.