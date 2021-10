Lazio, per Verona Maurizio Sarri convoca un pronipote del Duce: Romano Floriani Mussolini è figlio di Alessandra Mussolini e gioca da difensore

Lazio in difficoltà con l’organico, perciò per la trasferta di Verona Maurizio Sarri convoca un pronipote del Duce: Romano Floriani Mussolini è figlio di Alessandra Mussolini e di Mauro Floriani e gioca nella Primavera biancoceleste, tecnicamente è un bisnipote di Benito Mussolini, ma in realtà è solo un buon calciatore che ha ricevuto un’ottima occasione per far vedere quanto vale.

Sarri convoca un pronipote del Duce, ma è solo un buon calciatore che ha avuto la sua occasione

Ovviamente i media si sono scatenati sulle sue ascendenze, anche in virtù degli ultimi episodi e di un certo mood che da sempre vede alcuni settori ed ambienti della tifoseria biancoceleste non immuni da alcune lusinghe del passato. Purtroppo a volte un cognome diventa una sorta di marchio, anche se di venia, e il giovane difensore non ha fatto eccezione.

L’occasione di Romano: Maurizio Sarri convoca un pronipote del Duce

Ad ogni modo per Romano è arrivata l’occasione di una vita, dato che ha ricevuto la prima convocazione in prima squadra da parte di Maurizio Sarri. Il difensore o centrocampista esterno, classe 2003, sarà in panchina nella difficile trasferta di Verona. La difesa della Lazio è in piena emergenza e mister Sarri ci ha voluto mettere rimedio convocando il giovane calciatore della Primavera, che avrà il numero 44.

Contro il Cesena in Primavera uno dei migliori: Sarri convoca un pronipote del Duce

Ieri Romano aveva giocato il match del campionato Primavera contro il Cesena, vinto 4-2 e i media dicono che è stato uno fra i migliori in campo. Sarri è privo di Acerbi e Luiz Felipe squalificati. Nel pomeriggio di ieri, 23 ottobre, la rifinitura prima della partenza, e la lista dei convocati per Verona.