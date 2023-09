Veronica Gentili si sta preparando al debutto a Le Iene, dove prenderà il posto di Belen Rodriguez. La conduttrice ha detto cosa pensa dell’addio della showgirl argentina e come ha preso il grandissimo cambiamento che si appresta a fare.

Intervistata dal settimanale Chi, Veronica Gentili ha parlato della nuova avventura a Le Iene. La conduttrice ha lasciato il timone di Controcorrente e debutterà in un format parecchio diverso, che ha visto prima di lei personaggi del calibro di Ilary Blasi, Teo Mammucari e Belen Rodriguez. E’ proprio su quest’ultima che ha voluto dire la sua.

Veronica, parlando di Belen, ha dichiarato:

“Non la conosco, non ho conosciuto nessuna di loro. Di Belen posso dire che è una bravissima professionista: ma siamo molto diverse , i paragoni non hanno molto senso, sono solo il classico esercizio che si fa con le donne”.

In merito al suo arrivo a Le Iene ha ammesso che, all’inizio, è stato scioccante. Ha raccontato:

“All’inizio è stato un mezzo choc , perché, non è un mistero, l’idea nasce dall’editore che ha deciso di fare una serie di trasformazioni nei palinsesti. Lì per lì ho vacillato: perché, sì, ti offrono la cosa più bella del mondo, ma fin qui la mia attitudine è stata un’altra. Ho dovuto ponderare e metabolizzare , prima di dire sì”.

Veronica ha ammesso di essere molto diversa da Belen e ha sottolineato che a volerla nel programma di Italia 1 è stato Pier Silvio Berlusconi. La domanda, quindi, sorge spontanea: cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova stagione de Le Iene? La Gentili avrà un doppio ruolo, sia da conduttrice che da inviata. Ha ammesso:

“Davide Parenti non è uno che te le manda a dire: cose belle, brutte, cattive, carine, dolci, lui te le dice sempre. Ed è meglio così, perché almeno hai chiaro quello che vuole. (…) Mi infervoro sulle mie idee, ma non mi offendo, non mi interessa difendere il mio status”.