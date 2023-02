Le isole Vanuatu tremano: fortissimo terremoto di magnitudo 5.7

Le isole Vanuatu tremano ancora dopo la mezza catastrofe di gennaio e gli strumenti hanno rilevato poco fa un fortissimo terremoto di magnitudo 5.7.

Il violento sisma è stato registrato nelle prime ore del mattino nelle isole del Pacifico e secondo le indicazioni provenienti anche dalla sala operativa di Roma dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia quel terremoto di magnitudo Mwp 5.7 è avvenuto nella zona: Vanuatu Islands.

Vanuatu, fortissimo terremoto di magnitudo 5.7

Per la precisione il sisma è avvenuto alle 16:37:06, vale a dire alle 06:37:06 ora italiana. Gli strumenti di rilevazione stanno analizzando i dati per diramare una eventuale allerta tsunami, che in quel settore del pianeta è altissima. Da quanto si apprende il terremoto ha avuto un epicentro individuato ad una profondità di 31 km.

Il precedente con magnitudo addirittura di 7

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è ancora viva l’eco di un precedente terribile sisma che poche settimane fa e con magnitudo 7 era stato registrato sempre al largo delle isole di Vanuatu nel Pacifico, ad una profondità di 17 chilometri e l’epicentro a circa 25 chilometri dal villaggio di Port Olry. In questo caso e per il momento non si registrano danni a persone o cose ma moltissime segnalazioni sui social.