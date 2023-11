Le previsioni di Signorini su Totti e Ilary e su Elio e Belen: "Ecco cosa succederà"

Alfonso Signorini ha rotto il silenzio in merito alla vita privata di Ilary Blasi e di Belen Rodriguez.

Alfonso Signorini ha deciso di rompere il silenzio su due delle coppie vip più in vista del momento, ossia quella formata da Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni (che, dopo un viaggio alle Maldive, sarebbero intenzionati a sposarsi) e Ilary Blasi e Francesco Totti (che, dopo aver annunciato al mondo il loro addio, sono balzati agli onori delle cronache per i loro presunti tradimenti).

Signorini: la verità su Belen e Ilary

Il conduttore del GF Alfonso Signorini ha rotto il silenzio in merito a due delle showgirl più in vista in Italia e alla loro chiaccheratissima vita privata.

“Con chi sto nella storia tra Ilary e Totti? A Ilary voglio un bene dell’anima, ma anche Francesco è una gran brava persona. Fatti l’uno per l’altra. Mai avrei immaginato questa fine. Qui una riconciliazione è impossibile”, ha dichiarato il conduttore tv, mentre su Belen Rodriguez (attualmente impegnata con Elio Lorenzoni) ha aggiunto: “Se è vero che Belen Rodriguez si sposerà? Lei è loca quindi potrebbe farlo davvero. Vive la passione senza protezioni. E spesso ci ha rimesso”. Quanto affermato dal volto tv sarà vero? In tanti tra i fan delle due vip non vedono l’ora di saperne di più sul loro conto e sulle loro discusse vite private.