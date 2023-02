Le Vibrazioni: tutto sulla band ospite a Sanremo 2023

Le Vibrazioni parteciperanno a Sanremo 2023.

Il gruppo canterà una versione orchestrale di ‘Vieni da me‘ in duetto coi Modà, per uno dei sodalizi più attesi di questa edizione del festival della musica italiana.

Le Vibrazioni: tutto sul gruppo che accompagnerà i Modà nella serata dei duetti

Il cantante e chitarrista Francesco Sarcina, il chitarrista e tastierista Stefano Verderi, il bassista Marco Castellani e il batterista Alessandro Deidda, che nel 1999 diedero vita al gruppo musicale de Le Vibrazioni, saliranno sul palco dell’Ariston a fianco dei Modà il prossimo 10 febbraio.

Per loro sarà la seconda partecipazione consecutiva al festival di Sanremo, dopo la loro esperienza del 2022 in cui erano in gara con il brano ‘Tantissimo‘, piazzatosi al 22esimo posto della classifica generale.

Le Vibrazioni a Sanremo 2023: la carriera musicale

Le Vibrazioni iniziano la loro carriera musicale suonando nei locali milanesi alla fine degli anni ’90 e nei primi 2000, per poi affacciarsi al grande pubblico all’inizio del 2003 con il singolo ‘Dedicato a te‘, certificato in breve tempo disco di platino.

Grande successo anche per il loro primo album ‘Le Vibrazioni‘ che in totale ha raggiunto la vendita di oltre 300 mila copie: disco diventato ancor più famoso grazie al singolo ‘…E se ne va‘, che fece da colonna sonora del film ‘Tre metri sopra il cielo‘. Due anni più tardi arriva la loro prima partecipazione al festival di Sanremo a cui segue la pubblicazione di ‘Le Vobrazioni II‘. Nel 2008, poi, il bassista Marco Castellani lascia la band e viene sostituito da Emanuele Gardossi.

Con il Vibratour 2012 si chiude la prima stagione de Le Vibrazioni, che annunciano una pausa dalla durata indeterminata. Il loro atteso ritorno avverrà solo cinque anni più tardi, nel 2017 quando si ripresenta la formazione originaria.