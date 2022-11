Lele Adani impazzisce al gol di Messi, la reazione dei social: "Insopportabile"

Al gol del vantaggio argentino di Lionel Messi contro il Messico, Lele Adani è esploso in telecronaca, suscitando commenti critici sui social: “Insopportabile, è davvero imbarazzante”.

Adani “esplode” al gol di Messi

Durante Argentina-Messico, Lele Adani, commentatore tecnico di questi Mondiali trasmessi su Rai Uno è “esploso” in diretta al gol di Lionel Messi, impazzendo di gioia come se avesse segnato l’Italia.

L’ex giocatore di Brescia e Inter non ha mai nascosto la sua passione per il calcio argentino, ma soprattutto la sua grande ammirazione per il numero 10 dell’Argentina, e proprio questo campanilismo ha suscitato grandi critiche sui social.

Ecco le parole pronunciate da Adani al gol di Messi:

“Il sinistro migliore del Mondo! Da Di Maria a Messi! Sempre Rosario, la città del calcio, dalla Bajada alla Perdriel , uno per l’altro! Si sblocca la partita! Tutti in piedi per il miglior giocatore del mondo, rispetto per il numero uno, troppo spesso criticato. È lui che la tiene in vita. La mistica che entra in campo. Abbiamo nominato Diego 10 minuti fa.

Con Diego dentro tutto è possibile. Ha guardato verso il cielo, verso nonna Celia, il miglior talent scout del mondo, che lo accompagnava agli allenamenti al Grandoli”

Adani euforico al gol di Messi: le reazioni social

Le parole urlate Adani, non nuovo a questi commenti spontanei in cabina di cronaca ai tempi di Sky, sono diventate virali sui social che non l’hanno risparmiato da aspre critiche.

“Gli diano la cittadinanza dell’Argentina”, “Imbarazzante”, “Inascoltabile”; sono solo alcuni dei commenti trovati sui social, e ora vedremo se la Rai prenderà provvedimenti o comunque cercherà di far abbassare i toni al commentatore tecnico.