Leo Gassmann in gara a Sanremo 2023: chi è, biografia e curiosità

Leo Gassmann in gara a Sanremo 2023: chi è, biografia e curiosità

Leo Gassmann in gara a Sanremo 2023: chi è, biografia e curiosità

Il figlio d'arte Leo Gassmann sarà tra i big della 73esima edizione del Festival di Sanremo: era arrivato in semifinale a X Factor nel 2018

Leo Gassmann ha vinto con il brano Vai bene così il Festival di Sanremo 2020 nella categoria Nuove Proposte.

Adesso è pronto a gareggiare di nuovo sul palco di Teatro Ariston, stavolta tra i big. Ma scopriamo qualcosa di più sulla sua vita e sulla sua carriera.

Galeotto fu l’X Factor del 2018

Classe 1998 e figlio d’arte – nato dagli attori Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz –, si è avvicinato giovanissimo al mondo della musica, prima come musicista e poi come cantante. Sebbene avesse già maturato esperienze con meno risonanza, la partecipazione a X Factor nel 2018 (concorreva nella categoria Uomini 16-24 anni) è stata il punto di inizio di una carriera – è il caso di dirlo – da big.

Pur fermandosi alla semifinale, riuscì nel programma a presentare il suo inedito Piume. Da lì, oltre a Sanremo 2020, è stato ospite a Le Iene Show per tenere un monologo sui giovani. E poco più. Ora, l’occasione di bissare il successo di tre anni fa al Festival della canzone italiana.

Leo sui social

Non è da trascurare la vetrina digitale e, su Instagram, Leo vanta ben 225mila follower. Un profilo artistico il suo – come dargli torto!? –, che alterna foto in bianco e nero a foto a colori, primi piani a foto paesaggistiche, microfoni a chitarre.

Insomma, un mix più che realistico per descrivere il giovane cantante: “Leo Gassmann Official”, promosso.