Levante racconta perché ha cambiato colore di capelli

La cantante è pronta a tornare a Sanremo dopo tre anni con "un cambio di look davvero pazzesco".

Levante, pseudonimo di Claudia Lagona, è pronta a tornare sul palco dell’Ariston dopo tre anni di assenza con il brano Vivo, scritto nel periodo successivo alla nascita della sua prima figlia, Alma Futura, incentrato sui cambiamenti emotivi e fisici legati proprio a questa nuova fase della vita.

Levante andrà a Sanremo “con il colore di capelli dei miei disegni alle elementari”

Già da qualche mese, la cantante ha però stupito tutti i suoi fan con un altro cambiamento, legato questa volta alla sua chioma: Levante ha abbandonato i suoi capelli neri per un biondo fragola (definito anche blorange o tangerine, una tonalità tra il biondo e il ginger).

L’artista ha dichiarato alla rivista Tv Sorrisi e Canzoni che già da tempo desiderava cambiare il suo look, specificando che si presenterà a Sanremo “con lo stesso colore di capelli che avevo nei miei disegnini alle elementari”.

“La particolarità del suo nuovo look è quella di avere la ricrescita platino, sembra una dea”

Il nuovo colore della chioma di Levante è stato realizzato dalla sua hair stylist di fiducia, Graziella Cassanelli, ambassador di L’Oréal Professionnel, che ha raccontato: “Per Il cambio look di Levante abbiamo impiegato più giornate, con tutte le accortezze necessarie per portare il suo capello dal nero al suo colore attuale, mantenendo la sua struttura perfetta.

La particolarità del suo nuovo look è quella di avere la ricrescita platino, in nunace con il resto della lunghezza di un color ginger molto chiaro”.

Cassanelli ha definito quello della cantante “un cambio di look davvero pazzesco”, precisando come Levante ora sembri “una dea”. L’artista infatti ha decolorato anche le sopracciglia per un aspetto ancora più fantasy.

