Libri di febbraio: le novità del momento

Dalla Allende a De Giovanni sino a Veronica Raimo, sono alcuni dei migliori libri in uscita nel mese di febbraio e pronti a emozionare i lettori.

Non c’è cosa migliore che trascorrere le serate invernali del mese di febbraio, avvolte da una splendida coperta e da alcuni dei migliori libri che si trovano nelle librerie o in biblioteca. Nei prossimi paragrafi le ultime novità editoriali del mese scegliendo tra tantissime proposte e offerte.

Libri di febbraio

Con febbraio che è iniziato già da qualche giorno, sono tantissimi i libri da leggere in questo periodo dell’anno che catturano l’attenzione. Si possono trovare tantissimi romanzi, saggi, raccolte di racconti e anche poesie, oltre a libri per ragazzi e bambini da leggere in qualsiasi momento della giornata.

Accompagnare le serate insieme ai libri del cuore è sicuramente un ottimo metodo per trascorrere i momenti più piacevoli della giornata, magari accompagnati da una tazza di caffè o di tè da gustare e sorseggiare, insieme a un dolcetto o una fetta di torta.

I libri in uscita in questo mese sono anche l’occasione per scoprire diverse storie.

Il mese di febbraio può anche essere l’occasione per scoprire dei libri o delle storie di autori nuovi ed emergenti oppure continuare con gli scrittori che già si conosce e si amano. Sugli scaffali si trovano libri che vanno incontro ai gusti di ognuno e che soddisfano le esigenze sia dei lettori “forti” che leggono fino a 30 libri all’anno, ma anche di coloro che non hanno trovato la storia più adatta.

I libri di febbraio sono pronti a fare breccia nei cuori di tantissimi lettori che non vedono l’ora di emozionarsi, commuoversi, piangere e riflettere.

Può anche essere l’occasione per scoprire alcuni dei libri che saranno in lista per il Premio Strega in modo da capire se davvero valgono la pena.

Libri di febbraio: novità

Il mese di febbraio si arricchisce di tantissimi libri. Gli scaffali delle librerie e delle biblioteche si riempiono di autori e autrici esordienti pronti a far battere il cuore a ognuno. Chi ama Isabel Allende, sicuramente sarà felice di ritrovarla dal momento che, proprio in questo periodo, esce con un nuovo romanzo dal titolo Violeta che parla di ogni donna.

Veronica Raimo è una scrittrice molto amata e apprezzata.

Sono anche tanto amati i libri di Maurizio De Giovanni che torna in libreria con un nuovo romanzo pubblicato per Mondadori dal titolo L’equazione del cuore. Gli appassionati del genere thriller sicuramente non vedono l’ora di buttarsi a capofitto nelle storie di Michael Connelly con Le ore più buie oppure Nesbo con nuove storie ambientate nel nord Europa.

Chi ama le storie leggere e ha bisogno di qualcosa di non troppo impegnativo, può optare per il terzo volume della saga di Inuyasha per continuare a emozionarsi con le storie e i personaggi più amati. Coraline, il personaggio creato e inventato dalla penna di Neil Gaiman, torna in libreria con una nuova edizione illustrata.

Banana Yoshimoto è una scrittrice giapponese che ritorna con L’ultima amante di Hachiko, in ristampa dove riflette sulla vita e i cambiamenti che avvengono intorno a noi. Edoardo Albinati, dopo aver vinto il Premio Strega, torna in libreria cimentandosi con un nuovo genere, ovvero un libro di poesie dal titolo La tua bocca è la mia religione pubblicato dalla casa editrice Guanda.

Libri di febbraio Amazon

Nel mese di febbraio tantissimi libri sono in arrivo e su Amazon nella sezione specifica dedicata si trovano varie offerte da non lasciarsi sfuggire. Non appena si clicca sulla foto si possono trovare alcune informazioni del prodotto. La classifica qui sotto mostra le migliori storie tra quelle di prossima uscita accompagnate da una breve trama del libro.

1)Coraline, Neil Gaiman

Il personaggio creato dalla penna di Neil Gaiman ritorna in questa edizione illustrata adatto per bambini dai 10 anni di età. Una storia che, dietro una apparente realtà e un mondo magico, nasconde qualcosa di magico e misterioso. Chi ha amato questo personaggio, sarà contento di ritrovarlo in questa nuova versione.

2)La ragazza che cancellava i ricordi, Chiara Moscardelli

Uscito il 15 febbraio, un giallo con protagonista un personaggio femminile molto ironico e simpatico che sicuramente catturerà l’attenzione degli appassionati del genere. Un giallo che mescola insieme tratti ironici, ma anche sentimenti. In sconto con il 5%.

3)Trema la notte, Nadia Terranova

La scrittrice, con questo libro, in uscita il 22 febbraio, si cimenta con una storia ambientata nel 1908 sullo Stretto tra Messina e Reggio Calabria con il terremoto che devasta tutta la zona. Proprio qui, un bambino e una ragazza provano a sopravvivere in mezzo alle macerie.