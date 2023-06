Liceo del Made in Italy, al via dal 2024: come sarà?

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sul Made in Italy, che prevede anche l’istituzione di un nuovo Liceo, a partire da settembre 2024.

Come sarà il Liceo del Made in Italy, al via dal 2024

Il liceo del Made in Italy partirà da settembre 2024 e il suo obiettivo riguarda la promozione delle conoscenze e delle abilità della tradizione italiana. Il governo ha istituito anche una nuova fondazione chiamata Imprese e competenze per il Made in Italy, che farà da tramite tra il nuovo liceo e le imprese, favorendo in questo modo l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro. Il percorso di studi del liceo del Made in Italy è simile a quello degli altri licei, ma lo scopo è quello di acquisire competenze e conoscenze specifiche, come la capacità di promuovere e valorizzare il marchio italiano nel mondo. A definire le specifiche del liceo ci sarà un regolamento stilato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Liceo Made in Italy: come funziona

Le materie previste per il primo biennio nella bozza sono: lingua e letteratura italiana; lingua e cultura straniera; storia dell’arte, matematica, informatica, scienze naturali, fisica, scienze motorie e sportive, storia e geografia, diritto ed economia politica, religione cattolica o attività alternative. Nel triennio conclusivo ci saranno: lingua e letteratura italiana, lingua e cultura straniera, storia dell’arte, matematica, informatica, scienze motorie e sportive, storia, filosofia, religione cattolica o attività alternative, economia e gestione delle imprese del Made in Italy, modelli di business nelle industrie dei settori della moda, dell’arte e dell’alimentare; Made in Italy e mercati internazionali. Con l’anno scolastico 2024/2025 l’opzione economico sociale del liceo delle scienze umane si fonderà nel percorso del liceo del Made in Italy. Sarà molto importante anche lo studio delle lingue.