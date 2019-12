Bersagliata dagli haters per le sue forme generose, Vanessa Incontrada ha risposto a tono alle critiche.

Vanessa Incontrada è finita più volte al centro di polemiche social per via della sua forma fisica, e in più di un’occasione gli haters hanno aspramente criticato la showgirl per via delle sue curve generose.

Vanessa Incontrada e le critiche sul peso

“Gli hater che mi hanno criticato per il mio peso? Non me ne curo. Ai ragazzi dico: non tutti hanno la fortuna di essere belli, ma bisogna accettarsi per quello che si è, senza timori e senza paure. Ogni donna è bella per quello che è”, così Vanessa Incontrada ha messo a tacere una volta per tutte la bufera generatasi sui social per via del suo peso forma. In tanti tra i fan hanno provata a difenderla dalla bufera scatenata dagli haters, e del resto in passato la stessa Incontrada non nascose di esserci rimasta male per quei messaggi carichi d’odio.

“Ci sono persone, anche tra i giornalisti, che nascono per criticare il mondo.

Il fenomeno è esploso coi social perché si tratta di una comunicazione istantanea. I social sono un mezzo che va controllato. Io sarei molto più fiscale su alcune cose. Dando l’opportunità a tutti di parlare si possono provocare danni anche gravi. lo sono aperta e libertaria, ma anche per un controllo totale dei social”, ha dichiarato la bella showgirl che si vocifera potrebbe essere al Festival di Sanremo 2020 al fianco del conduttore e direttore artistico Amadeus. Per il momento ancora nessuna conferma o smentita sulla presenza della Incontrada allo show, anche se sono in tanti a sperare di vederla sul prestigioso palco dell’Ariston.