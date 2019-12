L'attore Luca Argentero ha denunciato un furto nella sua abitazione: i ladri gli hanno sottratto il Telegatto vinto nel 2008.

Luca Argentero, celebre attore italiano, ha subito un furto nella sua casa. I ladri si sono introdotti nell’abitazione e gli hanno sottratto il Telegatto. La vicenda ha scatenato la rabbia dell’attore, che si è sfogato su Twitter.

Furto in casa di Luca Argentero

L’attore Luca Argentero ha denunciato sui social di aver subito un furto in casa. «I ladri che mi sono entrati in casa e mi hanno rubato il Telegatto meritano una giustizia karmica esemplare. Perché il Telegatto? Perché?» si è sfogato l’attore su Twitter.

Perché il Telegatto? Perché???? 😢😢😢😢 — LUCA ARGENTERO (@Lucaargentero) December 8, 2019

Lo storico riconoscimento televisivo è stato assegnato dalla giuria del Gran Premio Internazionale dello Spettacolo fino al 2008. C’è qualcuno che ipotizza che questo furto possa essere parte di una campagna pubblicitaria alla Netflix o Amazon.

Il fatto che un ladro possa entrare nella propria abitazione è un’esperienza traumatica, al di là del valore economico della refurtiva.

L’attore, che è approdato nel mondo dello spettacolo dopo la sua partecipazione, nell’anno 2003, al Grande Fratello, ha invocato giustizia per il torto subito. Non si conoscono ulteriori dettagli sull’accaduto: Argentero sarebbe rientrato nel suo appartamento e avrebbe notato la scomparsa del premio.

I sospetti legati al tweet

Luca Argentero ha concorso per il Telegatto nel 2008, durante l’ultima edizione, per aver fatto parte del cast di “Saturno Contro” di Ferzan Ozpetek, candidato a “Miglior film”. Il tweet pubblicato dall’attore in merito al fatto di essere stato derubato, ha suscitano i dubbi dei più scettici. Questi hanno pensato che potrebbe trattarsi di un espediente promozionale, visti i precedenti.

Uno spot di Emanuele Filiberto aveva annunciato il ritorno dei Reali, proprio in occasione del lancio della terza stagione della serie tv di Netflix “The Crown”. E non dimentichiamo di “Celebrity Hunted”, il programma atteso di Amazon Prime Video che dava per dispersi vip come Fedez e Francesco Totti.

Il tweet ha ricevuto molti commenti ironici e retweet ma c’è anche chi cerca di consolarlo nella speranza che l’attore ritrovi il suo amato Telegatto.