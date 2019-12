Vip e fisco: chi sono i personaggi accusati di evasione

E' molto lunga la lista dei vip che hanno avuto guai con la legge per via dell'evasione fiscale.

Tanti sono i vip e i personaggi del mondo dello spettacolo finiti nel mirino del fisco: da Cristina Chiabotto a Valentino Rossi, passando per la diva Sophia Loren e Vasco Rossi.

I vip e l’evasione fiscale

Essere star di fama internazionale non significa certo essere immuni dai guai con il fisco, e lo sanno bene alcuni di questi personaggi del mondo vip che, purtroppo per loro, hanno passato proprio qualche guaio per evasione. Nel 2008 ad esempio, Vasco Rossi avrebbe versato una penale da 5 milioni di euro per delle tasse evase dalla società che cura i suoi diritti d’autore. Valentino Rossi sarebbe finito al centro di una bufera simile per ben 60 milioni di euro non versati all’agenzia delle Entrate.





Sophia Loren sarebbe addirittura finita qualche giorno in carcere negli anni ’80 per via delle sue tasse non pagate.

L’attrice ha sporto denuncia a sua volta, e la Cassazione le ha riconosciuto la ragione (non sarebbe dovuta finire in carcere). Come Cristina Chiabotto (finita nei guai con il fisco nel 2019) anche Gianna Nannini ha dovuto precipitarsi a pagare una penale di 4 milioni di euro che avrebbe dovuto versare alle casse dello Stato. Come loro anche Anna Oxa, Mara Venier e Flavio Briatore sono finiti nel mirino del fisco: al famoso imprenditore è stato addirittura sottratto il suo yacht privato, con l’intenzione di sanare i suoi debiti con la legge. Oltreoceano, tra i famosi che hanno evaso le tasse, i più noti sono Mike Tyson, Maradona, Nicolas Cage e Cristiano Ronaldo.