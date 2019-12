Wanda Nara ha appena festeggiato il suo compleanno a Parigi: per i 33 anni, la bionda showgirl ha scelto un look total black

In occasione del suo 33° compleanno che cade il 10 dicembre 2019, Wanda Nara ha deciso di fare le cose in grande. La showgirl argentina ha infatti organizzato un mega party nella sua nuova casa di Parigi, dove da poco si è trasferita con l’intera famiglia. Arrivata nella capitale francese con un jet privato insieme ai suoi amici più intimi, tutti si sono dapprima recanti dal parrucchiere per poi arrivare alla festa vera e propria, organizzata nella splendida dimora che la donna occupa con il marito Mauro Icardi e i loro figli.

Per l’occasione, la procuratrice sportiva ha dunque scelto un look total black, ripreso poi nel tema del party stesso. Wanda Nara ha quindi indossato un abito nero pieno di brillantini, con scollo aperto dietro la schiena. Felicissima per i festeggiamenti, è stata al centro dell’attenzione di invitati e familiari, che le hanno manifestato tutto il loro affetto.

Wanda Nara, compleanno super

Il marito Mauro Icardi ha invece sfoggiato uno smoking classico, ovviamente nero. Sorridendo divertito insieme alla moglie, il bomber ha accolto nella sua magione francese anche i nuovi compagni di squadra del PSG insieme alle rispettive consorti, tutte entusiaste dell’evento favoloso.





Divertimento a non finire, tra balli, brindisi e prelibatezze culinarie, il party di compleanno di Wanda Nara a Parigi è stato sensazionale. Merito anche della casa infinitamente grande, che ha consentito alla famiglia di accogliere gli invitati con tutti gli onori. Palloncini bianchi e argento hanno infine completato l’allestimento, mentre la A contenuta nel nome Wanda è stata disegnata riprendendo la forma della Tour Eiffel. Prossimamente in tv come opinionista del Grande Fratello Vip, Wanda sa bene come concedersi lussi e coccole!