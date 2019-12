Andrea Damante ha già archiviato la storia con Viviana Vizzini? E' stato visto baciare un'altra ragazza.

Solo un paio di settimane fa Andrea Damante era stato paparazzato con l’ex corteggiatrice Viviana Vizzini, con cui si era concesso una romantica cena a lume di candela. Adesso però l’ex fidanzato di Giulia De Lellis è stato visto baciare un’altra giovane.

Andrea Damante e Claudia Coppola

La misteriosa ragazza del “bacio” ad Andrea Damante si chiama Claudia Coppola. I due sono stati sorpresi in un locale proprio mentre si scambiavano un tenero bacio sulle labbra.

Visualizza questo post su Instagram Su “Chi” in edicola da domani, mercoledì 11 dicembre, in esclusiva le foto di ANDREA DAMANTE mentre bacia la modella CLAUDIA COPPOLA – Solo tre settimane fa Andrea Damante era stato sorpreso da “Chi” con Viviana Vizzini, che oggi dice: «Preferisco dimenticare». Ora il dj fa coppia fissa con la modella Claudia Coppola. “Chi” li ha fotografati mentre si baciano, praticamente in vetrina, in uno dei locali più alla moda di Milano, il Dry. La sera dopo Damante ha portato la sua nuova fiamma a cena al Langosteria Bistrot: chissà se accanto a Claudia il suo cuore troverà pace e riuscirà finalmente a dimenticare la sua ex Giulia De Lellis. Un post condiviso da Blogtivvu.com – Gossip e TV (@blogtivvu_com) in data: 10 Dic 2019 alle ore 1:26 PST







Sembra chiaro quindi che del tenero ci sia con Claudia Coppola, mentre con Viviana Vizzini non ci sarebbe altro che un’amicizia. I due erano stati visti assieme durante una cena e poi avevano raggiunto “il clan Rodriguez” in una discoteca. Per il momento l’ex fidanzato di Giulia De Lellis non ha confermato le voci in merito alla liaison, ma sono tanti in attesa di saperne di più.