Loredana Lecciso ha deciso di presenziare ai funerali di Jolanda Ottino per dare l'ultimo saluto alla madre dell'ex compagno.

Anche Loredana Lecciso, ex compagna di Al Bano da cui ha avuto due figli, si è recata ai funerali della mamma Jolanda Ottino. Per evitare le telecamere e i giornali è andata via prima, ma non è riuscita ad evitare i cronisti di Pomeriggio Cinque.

Loredana Lecciso ai funerali di Jolanda Ottino

In tanti si erano chiesti se la donna si sarebbe recata o meno a rendere omaggio alla madre di Al Bano, morta nel pomeriggio di martedì 10 dicembre all’età di 96 anni. Questo perché, stando ad alcune ricostruzioni, non erano rimaste in buoni rapporti e non si parlavano più da anni. Nonostante ciò, Loredana ha comunque scelto di dare l’ultimo saluto a Jolanda presso una cappella privata. Per cercare di evitar di attirare l’attenzione di giornalisti e fotografi, non ha infatti tenuto alcun intervento in Chiesa.

Ha poi condiviso un post su Instagram mettendo alcuni scatti di famiglia corredati dalla scritta “Nonna speciale“.

Tante le presenze e le assenze degne di nota che si sono registrate ai funerali della donna.

Tra le prime va menzionata quella di Romina Junior, mentre tra le seconde quelle di Romina Power e di Cristel Carrisi. La storica compagna del cantante ha infatti affermato di non aver potuto raggiungere Ciellino San Marco per ragioni di salute. “Non avevo programmato il suo funerale. Ognuno vive il dolore a modo suo. Ciò non significa che io non la ami di meno“, ha chiarito. Anche Cristel non si è potuta recare ad omaggiare il feretro a causa di diversi impegni già fissati.