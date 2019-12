Antonella Clerici è amica o nemica di Diletta Leotta? Ecco le sue dichiarazioni sulla collega tutte curve.

Antonella Clerici ha voluto esprimere la sua ammirazione per la giovane collega Diletta Leotta, a cui però non ha mancato di dispensare qualche consiglio.

Antonella Clerici e Diletta Leotta

Le due conduttrici si sarebbero conosciute anni fa, e Antonella Clerici non ha nascosto che, inizialmente, vedendo la giovane collega tutte curve Diletta Leotta avrebbe avuto qualche dubbio sul suo modo di lavorare. Il suo parere sarebbe cambiato totalmente non appena l’ha vista su un palco: “L’ho conosciuta molti anni fa, su un palco: all’inizio, vedendo le sue forme, da donna un po’ critica, mi sono detta ‘chissà questa’. Poi l’ho vista presentare e ho detto che questa è un fenomeno. Le chiacchiere stanno a zero. Merita“, ha detto la conduttrice.





Su una cosa però la conduttrice avrebbe da ridire, ovvero il modo di vestire della collega: per lei Diletta Leotta è bravissima, ma preferirebbe che vestisse in maniera più sobria.

Del resto anche sui social i fan sono a conoscenza del fisico da urlo della conduttrice e delle sue mise provocanti. In passato Diletta Leotta è stata persino vittima di un attacco hater, e alcune delle sue foto più piccanti sono state diffuse in rete contro la sua volontà – fatto per cui la conduttrice non ha mancato di sporgere denuncia. Tra lei e Antonella Clerici comunque sembra esserci un rapporto di stima reciproca, e nessuna gelosia in vista tra le due conduttrici: chissà se Diletta Leotta seguirà il consiglio della più “anziana” collega scegliendo degli outfit meno provocanti.