Rudy Zerbi, uno dei giudici di Tu si que vales, è stato preso a schiaffi dalla concorrente Chiara Bosco: il popolo del web si è infiammato.

L’ultima puntata di Tu si que vales è andata in onda su Canale 5 nella serata di sabato 14 dicembre: tantissimi i colpi di scena. Dal regalo di Maria De Filippi per Sabrina Ferilli fino alla scoperta del vincitore si sono susseguiti tantissimi momenti divertenti e numerosi colpi di scena. In particolare, nel corso della serata il giudice Rudy Zerbi è stato preso a schiaffi da un concorrente: non è una metafora.





Rudy Zerbi preso a schiaffi

Non si tratta di una metafora, ma di una scena reale. Rudy Zerbi, uno dei giudici di Tu si que vales, è stato preso a schiaffi dalla concorrente Chiara Bosco. Durante la serata finale, infatti, si sono susseguiti numerosi colpi di scena: uno trai i più sbalorditivi è stato il fragoroso schiaffo al giudice. I social hanno pienamente apprezzato il gesto di Chiara, che senza indugiare si è avvicinata a Rusy e ha lasciato sulle sue guance due bei segni.

“Oh ma fa male!” si è lamentato Rudy mentre i colleghi sulle poltrone vicine non riuscivano a trattenere le risate. E ancora: “Ma neanche mia madre!“.

Nonostante la difficoltà della performance di Chiara (Maria stessa aveva confessato: “Non so se a casa arriva quanto sia brava Chiara”), la concorrente non ha raggiunto la finalissima. Tuttavia, nel corso del talent ha regalato tantissime gif al popolo del web grazie agli scherzi fatti a Sabrina Ferilli.