Con quasi 15 mila follower su Instagram, Viviana Rossi è la sexy acrobata più attesa a Tu si que vales, in particolare da Rudy Zerbi.

Nell’ultima puntata di Tu si que vales di sabato 14 dicembre è tornata ad esibirsi la sexy acrobata e ginnasta Viviana Rossi. Ad apprezzare il suo talento è in particolare Rudy Zerbi: il giudice l’ha riconosciuta fin dalla presentazione di Belen Rodriguez. La ginnasta spagnola, però, non è riuscita a conquistare il pubblico e non ha portato a casa la vittoria. Tuttavia, per il giudice Zerbi è lei la vera vincitrice. Il suo talento, dimostrato durante la trasmissione, è ineguagliabile





Tu si que vales, Viviana Rossi

“Aveva stregato tutti i maschietti – ha esordito Belen Rodriguez nella presentazione di Viviana Rossi, la sexy acrobata di Tu si que vales – in particolare Rudy Zerbi“. A questo punto il giudice del talent ha già capito di chi si sta parlando e inizia ad accomodarsi sulla poltrona per godersi l’imminente spettacolo.

Un’esibizione che per Rudy avrebbe meritato la vittoria, ma il pubblico non è stato della stessa opinione. Nelle scorse puntate, infatti, Zerbi aveva tentato di approcciarsi alla giovane atleta, ma l’arrivo del fidanzato da dietro le quinte lo aveva ammutolito.

Viviana è un’acrobata circense di Alicante, ma è anche campionessa di ginnastica artistica e fa parte del Cirque du Soleil. Si definisce un’aerial performer e nel tempo libero si improvvisa modella pubblicando scatti hot sui social. Sul suo profilo Instagram, infatti, Viviana vanta quasi 15 mila follower.