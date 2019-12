Il post di Asia Argento ha commosso i fan: il dolore dell'attrice a un anno dalla tragica perdita dell'amore della sua vita.

Asia Argento è tornata a condividere con i fan il grande dolore per un lutto che l’ha colpita nel 2018: quello del suo compagno, lo chef Anthony Bourdain, morto suicida in Francia.

Asia Argento: il lutto

Con un commovente post su Facebook senza messaggi o didascalie, Asia Argento è tornata a ricordare il suo compagno Anthony Bourdain, tristemente scomparso a seguito del suo suicidio avvenuto l’8 giugno 2018 in un hotel in Francia. In tanti si sono stretti attorno all’attrice figlia di Dario Argento con messaggi di solidarietà e affetto per la perdita dello chef.

Dopo la scomparsa di Bourdain Asia Argento ha dovuto far fronte a una serie di bufere mediatiche che l’hanno investita: dallo scandalo Weinstein a quello del giovane attore statunitense Jimmy Bennett, che l’ha a sua volta accusata di molestie.

Dopo la scomparsa del famoso chef americano, Asia Argento disse di essere “devastata” e dichiarò che lui era stato “il suo amore, la sua roccia, il suo unico supporto”.

Dopo gli scandali da cui è stata travolta l’attrice è stata anche accusata dagli haters di essere stata in qualche modo “la causa” del suicidio dell’uomo, motivo per cui ha tolto la possibilità a chiunque di commentare le loro foto insieme sui social. “Anthony ha dato tutto se stesso in tutto quello che ha fatto. Il suo spirito brillante e coraggioso ha toccato e ispirato tante persone e la sua generosità non ha conosciuto limiti”, aveva scritto in suo post via Twitter all’indomani della scomparsa del cuoco.