Carlo Conti è molto amato dagli italiani, un conduttore che sa il fatto suo ma quanto guadagna? I dettagli.

Quanto guadagna Carlo Conti? Conduttore molto amato dal pubblico del piccolo schermo, è senza dubbio pilastro della Rai e uno dei volti storici della televisione italiana. Per anni ha condotto game show, tra i quali L’Eredità, per poi giungere alle trasmissioni in prima serata del calibro di Tale e Quale Show, La Corrida e Sanremo.

Quanto guadagna Carlo Conti?

Conosciuto e apprezzato in tutta Italia, Carlo Conti ha fatto recentemente parlare di sé per via del suo colorito insolitamente pallido. L’abbronzatura lo caratterizza da sempre ed è anche motivo della sua notorietà. Sono numerosi i programmi che Conti ha condotto in questi anni di permanenza nella televisione di Stato, ogni format affidatogli riscuote grande successo. Proprio per questo il suo compenso è piuttosto elevato rispetto ad altri colleghi della Rai.

Secondo alcuni rumors, il fiorentino guadagnerebbe circa due milioni di euro annui.

Quando è stato direttore artistico del Festival di Sanremo, ha ricevuto uno stipendio di 500.000 euro. Queste cifre da capogiro incassate grazie al Festival, hanno sollevato polemiche ma secondo quanto riportato dal collega Massimo Giletti, parrebbe che Carlo Conti abbia portato 7 milioni in più in cassa alla Rai.

Le dichiarazioni di Carlo Conti

Recentemente Carlo Conti ha partecipato come ospite a “Vieni da me”, condotto da Caterina Balivo. Alla domanda in merito ai guadagni, il diretto interessato ha risposto con sincerità: “Dichiaro tutto! Sto bene, guadagno bene […] riesco anche a fare dei bei regali a mio figlio […] Ho già tutto quello che desidero”.

Parlando a proposito del figlio, l’uomo si è commosso. Quella del genitore sembra essere la professione più difficile.