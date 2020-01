Estromessa dal cast de "La Pupa e il Secchione", Vanya Stone ha deciso di sfogarsi sui social: la rivelazione sulla liaison con Paolo Ruffini

L’attesa di vedere Paolo Ruffini alla conduzione della nuovissima edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa su Italia 1 è sempre più grande. Nel contempo, in queste ore è emersa proprio contro di lui una polemica da parte di una donna che sostiene di essere stata scartata dal programma. Vanya Stone, questo il suo nome, precisa che tale scelta sarebbe stata fatta perché in passato avrebbe avuto una relazione con il comico toscano mentre era ancora fidanzato con Diana Del Bufalo.

Vanya Stone: la sua versione

La questione sollevata da Vanya Stone, tatuatrice 30enne di Roma, sta facendo il giro del web. Già qualche tempo fa la donna era balzata agli onori della cronaca rosa per avere denunciato alcune presunte molestie subite dal regista Fausto Brizzi.

Ora invece è tornata a far parlare di sé per via di queste nuove accuse rivolte contro l’attore toscano. Intervenuta in alcune storie di Instagram, la tatuatrice ha dunque sostenuto di essere estromessa dal cast all’ultimo momento.

La motivazione, a suo dire, starebbe proprio nel fatto che ha avuto una liaison con Paolo Ruffini, che avrebbe dunque tradito Diana Del Bufalo con lei. Il diretto interessato per il momento non si è ancora espresso sulla questione. Nel frattempo, ad ogni modo, l’attore ha voluto chiedere scusa a Diana Del Bufalo per averla fatta soffrire dopo la fine della loro storia. “Se ho provocato sofferenza mi scuso”, ha precisato il livornese, già sposato con l’attrice Claudia Campolongo dal 2007 al 2013.