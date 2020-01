Nessuna traccia di Luigi Favoloso dal 29 dicembre, ma finalmente la sua famiglia avrebbe ricevuto un'email che ha riacceso le speranze.

Ospite a Mattino Cinque la madre di Luigi Favoloso – l’ex gieffino scomparso il 29 dicembre – ha rivelato che avrebbe ricevuto un’email dal figlio, ma non ha voluto leggerne il contenuto.

Luigi Favoloso è scomparso

E’ ancora tanta la paura per Luigi Mario Favolo, l’ex gieffino di cui dal 29 dicembre si sono perse le tracce. La famiglia avrebbe regolarmente denunciato la sua scomparsa ai carabinieri, ma per il momento ancora non sarebbero stati trovati indizi su cosa possa essere successo all’ex fidanzato di Nina Moric. La madre ha rivelato di aver ricevuto un’email, ma ha anche specificato che non sarebbe certa che si tratti di una missiva autentica inviata da Luigi. La donna ha detto che prima di rivelare il contenuto dell’email vuole assicurarsi che il messaggio sia proprio di suo figlio, e ha spiegato che al suo interno ci sarebbe scritto – in prima persona – “sto soffrendo”.

Sul resto la donna non si è sbilanciata, e per il momento spera che le forze dell'ordine o qualcuno vicino a suo figlio le faccia avere al più presto notizie.





Secondo le prime indiscrezioni Luigi Favoloso si sarebbe allontanato dalla sua casa di famiglia senza effetti personali, e c’è già chi ha messo in giro la voce che la sua “scomparsa” sarebbe stata pianificata a tavolino così da consentirgli di ottenere maggiore visibilità. Se così fosse si tratterebbe di un reato piuttosto grave, e infatti sono molti i dubbi dei familiari sulla vicenda. “Non aveva bisogno di fare questo per ottenere visibilità”, ha presto chiarito la madre dell’ex gieffino.