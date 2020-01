Gf Vip, Pago si sfoga con l’ex Serena Enardu: “Io non sto scappando”

Nella casa del Gf Vip Pago ha affrontato una lunga discussione con l'ex fidanzata Serena Enardu, che lo aveva lasciato durante Temptation Island.

Nella prima puntata della nuova edizione del Gf Vip è andato in scena l’atteso scontro tra Pago e l’ex fidanzata Serena Enardu, che ha raggiunto il cantante nella casa dopo averlo lasciato in diretta televisiva nell’ultima stagione di Temptation Island. La Enardu ha ammesso di aver provato gelosia nei confronti di Pago durante Temptation Island, mentre quest’ultimo ha rivelato di essere ancora arrabbiato con lei per il comportamento tenuto durante il reality.

Gf Vip: l’incontro tra Pago e Serena

Dopo aver lasciato solo Pago all’interno della casa, il conduttore Alfonso Signorini fa entrare Serena Enardu senza prima averla annunciata al cantante. Una volta dentro, la Enardu abbraccia il suo ex fidanzato e insieme iniziano a parlare seduti sul divano.

Nella discussione, la Enardu si cosparge il capo di cenere e ammette di aver sbagliato a comportarsi in quel modo durante Temptation Island: “Sono alcuni mesi che cerco di avere un contatto con te.

Chiaro che hai deciso di allontanarti, ed è lecito. Solo che non puoi scappare. Bisogna affrontare le cose, poi potrai essere libero di fare quello che vuoi. Non ti voglio chiedere niente, voglio che tu ti faccia la tua esperienza, ma voglio che tu sappia che sono stati sette anni importanti. Ci siamo persi. Ti chiedo scusa perché ti ho fatto male. Sai che è difficile ammettere che ho sbagliato. Stavolta ho proprio sbagliato i modi, sono entrata lì (a Temptation Island ndr) pensando a me. Uscita, sono stata peggio. Voglio che tu sappia che ti guarderò e che aspetterò se c’è da aspettare”.





La risposta del cantante

Alle parole della ex, Pago ha replicato: “Io non sto scappando. Tu sei scappata. Io ero lì da solo.

Non si tratta più di parlare degli errori che abbiamo fatto. Sono qua perché ho bisogno di tempo per me”. A questo punto Signorini ha annunciato che la Enardu rimarrà nella casa per una settimana, in modo da tentare il riavvicinamento con Pago, anche se il cantante non sembra essere della stessa opinione: “Una parte di me lo vuole, perché sono innamorato. Dal’altra parte mi dà un po’ fastidio“.