Alcune dichiarazioni su Napoli di Elisa De Panicis nella casa del Gf Vip 4 non sono passate inosservate: la polemica sui social

Le polemiche sul Gf Vip 4 continuano a investire un concorrente dietro l’altro. Dopo la bagarre tra Licia Nunez e Fernanda Lessa, che ha coinvolto anche Antonella Elia nonché l’attuale fidanzata dell’attrice pugliese, ecco che ora è la volta della frizzante Elisa De Panicis. Nello specifico, una frase pronunciata qualche ora fa dalla web influencer all’interno della casa di Cinecittà ha indignato non poco il popolo del web. Ecco dunque di cosa si tratta.

Gf Vip: Elisa sotto accusa

La giovane esperta di tendenze, chiacchierando con i suoi compagni d’avventura, si è lasciata andare a un’espressione non propriamente felice. “Lo spagnolo mi ricorda Napoli. Quando parlo spagnolo mi sento più terra terra, più cafona”. Così ha dunque ammesso Elisa, la cui dichiarazione sulla città di Napoli ha scatenato il malcontento di molti utenti suoi social.

Diversi telespettatori hanno inoltre già chiesto a gran voce che venga preso un provvedimento disciplinare da parte del Grande Fratello. Anche il Movimento Neoborbonico, tramite una nota, ha domandato che venga comminata una giusta punizione alla donna per rimediare al "danno".





Risultata la più nominata dalle sue coinquiline donne, Elisa De Panicis si trova intanto in nomination insieme ad Andrea Montovoli. Chissà se tali esternazioni potranno mettere a repentaglio la permanenza nel gioco della giovane influencer! Nel contempo, anche la scrittrice 76enne Barbara Alberti potrebbe essere a rischio squalifica dopo la frase choc su Pasquale Laricchia. Secondo i fan del gieffino, la Alberti avrebbe descritto Pasquale come uno con la faccia da assassino, desiderandolo fuori dalla casa del Gf Vip perché potrebbe far male alle donne.

Come si evolverà anche questa vicenda?