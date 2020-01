Cos'è e chi ha inventato la Dolly Parton Challenge? Entriamo nei dettagli e scopriamolo assieme!

È diventata virale nelle ultime ore la Dolly Parton Challenge, consistente in un simpatico collage dove si ironizza sul diverso genere di scatto perfetto per ogni tipo di social. Entriamo quindi nei dettagli e scopriamo assieme cos’è e in cosa consiste questo Challenge.

Dolly Parton Challenge

Una foto formale per Linkedin, una più divertente per Facebook, uno scatto glamour per Instagram ed uno particolarmente sexy per Tinder, Sono questi i quattro scatti che vanno a formare il collage per il Dolly Parton Challenge. Nato dall’idea di Dolly Parton, cantante, attrice e musicista, nata a Sevierville il 19 gennaio 1946, si tratta di una vera e propria icona mondiale, particolarmente conosciuta per il suo contributo al mondo del country.

Proprio in queste ore la musicista è diventata virale sul mondo del web per via di un collage che è stato particolarmente gradito dagli utenti.

A partire da uno stile impeccabile per Linkedin, passando per quello sorridente e semplice di Facebook, quello con posa da influencer per Instagram e sensuale coniglietta per Tinder, avrete solamente l’imbarazzo della scelta.

Visualizza questo post su Instagram Get you a woman who can do it all 😉 Un post condiviso da Dolly Parton (@dollyparton) in data: 21 Gen 2020 alle ore 10:02 PST



Avrete bisogno, infatti, solamente di quattro foto per ironizzare, raccontarsi, rimanendo al passo con i tempi. Se tutto questo non bastasse, il tweet di Dolly Parton, con a corredo la didascalia “trova una donna che sappia farli tutti”, ha ottenuto in poco tempo migliaia di retweet, mi piace e risposte, con tanti che hanno deciso di accettare la sfida.

Una moda, quella del Dolly Parton Challenge che dopo aver visto la partecipazione di vip come Will Smith e Schwarzenegger, è giunta anche in Italia. Donatella Versace, Chiara Ferragni e Caterina Balivo, infatti, hanno già ammaliato i propri follower con gli scatti social differenti e personalizzati.

La conduttrice di Vieni da Me, ad esempio, ha pubblicato la sua versione della challenge, regalando ai propri follwr la sua bellezza e gran senso dell’umorismo.