Nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2020, Amadeus è incappato in una tremenda gaffe: cosa è successo?

Amadeus è al suo esordio da presentatore del Festival di Sanremo 2020 sul palco dell’Ariston e dopo il successo della prima serata si può dire che il pubblico lo abbia promosso. Infatti, gli ascolti della serata d’inizio hanno registrato oltre 10 milioni di italiani collegati con la kermesse. Purtroppo, però, nel corso della seconda serata, Amadeus è incappato in una tremenda gaffe durante la presentazione di uno dei concorrenti di Sanremo 2020: cosa è successo?

Sanremo 2020, gaffe di Amadeus

Si è aperta con Fiorello vestito da Maria De Filippi la seconda serata del Festival di Sanremo 2020: un teatrino che è piaciuto tanto al pubblico quanto agli spettatori a casa. Il presentatore del Festival non è riuscito a trattenere le risate e, colpo di scena, Maria De Filippi ha chiamato in diretta. Una serata iniziata con diversi colpi di scena.

Successivamente, però, Amadeus ha iniziato a presentare a mano a mano i cantanti in gara a Sanremo 2020, incappando in una terribile gaffe.

Nel momento in cui era il turno di Tosca, infatti, il presentatore ha annunciato la sua canzone Ho amato tutto. Peccato soltanto che abbia confuso tra loro Festivalbar a Sanremo. Infatti avrebbe ricordato, erroneamente, come la cantante abbia vinto insieme a Ron il Festivalbar del 1996. Peccato che la cantante vinse con Ron, con il brano Vorrei incontrarti fra cent’anni, il Festival di Sanremo e non Festivalbar. Il conduttore, comunque, non si è corretto e Tosca ha fatto finta di niente, ma sul web il pubblico non perdona.