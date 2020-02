Le foto della casa chic di Alfonso Signorini a Milano: ecco dove vive il giornalista e conduttore del Grande Fratello Vip 4

Alfonso Signorini è il padrone assoluto della nuova edizione del Grande Fratello Vip, un’eredità lasciatagli in mano dalla sua amica Ilary Blasy. Già apprezzato per la sua professionalità e bravura, il novello conduttore si è dunque già visto consacrato anche alla guida del reality show più famoso di sempre. Di lui sappiamo già molte cose, tuttavia sapete dove vive il giornalista e direttore di “Chi”?

Alfonso Signorini: la casa milanese

Il grande professionista vive in un appartamento nel cuore del capoluogo lombardo. Dalle foto da lui stesso pubblicato su Instagram si intravede del resto una casa arredata con gusto ed estrema eleganza. Se l’arredamento è minimal, esso sembra rispecchiare appieno la personalità del giornalista, sempre molto raffinato e ricercato anche nel vestire.

L’attuale edizione del reality dedicato ai Vip pare essere dunque decisamente apprezzata dai telespettatori. In molti hanno infatti sottolineato una novità positiva nella conduzione da parte del giornalista. Il Grande Fratello Vip 4 viene soprattutto stimato per il coraggio di portare in prima serata alcuni temi particolarmente forti e allo stesso tempo delicati. Proprio grazie alla professionalità di Signorini, essi vengono infatti affrontati con eleganza e molta sensibilità, senza urla né scoop ad ogni costo.

Visualizza questo post su Instagram Pulizie di Natale cantando la Tosca😂😂😂😂😂😂😂 #fuoricomeunbalcone Un post condiviso da Alfonso Signorini (@alfosignorini) in data: 22 Dic 2019 alle ore 12:51 PST

Di recente, inoltre, il giornalista è stato ospite a Verissimo da Silvia Toffanin. Qui si è raccontato a lungo, svelando alcuni aspetti inediti della sua vita privata. Alfonso Signorini ha infatti parlato del suo difficile coming out così come della malattia che l’ha colpito qualche anno fa. In tutto ciò il direttore ha sottolineato come la fede non lo abbia mai abbandonato nell’affrontare gli sgambetti della vita.