Nuova sua nuova campagna pubblicitaria Belen Rodriguez è apparsa, come al solito, in forma spendida: la foto che ha turbato il web

Belen Rodriguez non è certo nuova nel mostrare foto e video dove appare con le sue splendide forme in bella vista. Tuttavia in uno dei suoi ultimi scatti postati su Instagram, la showgirl ha letteralmente fatto girare la testa ai suoi numerosi follower. Presentando dunque la nuova collezione di lingerie Jadea, la showgirl argentina si è letteralmente superata, mettendo in evidenza il suo fisico perfetto.

Eccola dunque avvolta in un body intimo trasparente di un color azzurro decisamente aderente. Belen Rodrguez ha così mandato in delirio i suoi ammiratori, conturbati dalle sue forme perfette. Con la solita verve sensuale, in posa in quello che sembra l’atelier di uno scultore, la moglie di Stefano De Martino posa appoggiata a una scala.

Belen Rodriguez ammalia i fan

Nella foto in questione Belen palesa pertanto ancora una volta la sua estrema bellezza, ma con un look del tutto nuovo.

Sembra infatti sfoggiare un nuovo taglio di capelli, con uno sbarazzino caschetto castano. Sempre spettacolare in tutta la sua sensualità, la mamma di Santiago non ha chiaramente nulla da invidiare a nessuno. Come è ovvio, del resto, lo scatto ha già ricevuto una valanga di like. Anche se non sono mancati i commenti pepati da parte dei fan di sesso maschile…





Da poco tornata da Parigi, Belen si è concessa un viaggio di relax in compagnia dei maschietti della sua famiglia. Nelle scorse settimane, infatti, la sorella di Cecilia Rodriguez ha postato molti scatti in compagnia di Stefano e Santiago nel megaparco di Disneyland. Le immagini, come al solito ampiamente apprezzate dai suoi quasi 10 milioni di fan, hanno fatto la felicità soprattutto dei suoi cari.