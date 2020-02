La madre di Elodie ha conosciuto Marracash, e si è lasciata andare ad alcune inaspettate confessioni sul rapporto tra lui e sua figlia.

In occasione della partecipazione di Elodie al Festival di Sanremo 2020 la madre della cantante, Claudia Mitai, si è lasciata andare ad alcune intime confessioni a proposito del rapporto tra sua figlia e il rapper Marracash.

Elodie: la madre

La madre di Elodie ha fatto alcuen confessioni inattese sul rapporto che sua figlia ha instaurato col rapper Marracash, con cui la storia prosegue dall’estate del 2019, quando i due si sono incontrati sul set del loro successo “Margarita”. Claudia Mitai, questo il nome della donna, ha dichiarato di aver conosciuto Marracash e di trovarlo il ragazzo perfetto per sua figlia, per questo ora sognerebbe il matrimonio tra i due e l’arrivo di un nipotino.





Marracash e Elodie non hanno mai dato adito alle voci sui loro presunti e imminenti fiori d’arancio, ma è fuor di dubbio che tra i due la passione sia alle stelle: “L’ho invitato a cena, senza pensieri, volevo solo conoscerlo meglio.

Ora mi sento un’adolescente. Sono una che controlla tutto, ma con lui non riesco a essere distaccata. (…) Con lui non c’è stato, discutiamo, ci sfidiamo, siamo già consapevoli dei nostri difetti. È una cosa onesta, viscerale”, ha dichiarato la giovane cantante all’indomani dall’inizio della sua liaison con Marracash. I due non hanno nascosto di essere molto affiatati, ma hanno anche rivelato di non voler vivere la loro storia sui social come molte altre coppie dello show business. Entrambi preferirebbero mantenere la spontaneità e la naturalezza del loro rapporto, e chissà che presto non soddisfino i desideri della mamma di Elodie facendo insieme un bambino o convolando a nozze!