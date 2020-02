Dopo essersi aggiudicati la prova immunità, I Guaglioni hanno assegnato un handicap alla coppia Mamma e Figlia

L’ottava edizione di Pechino Express è iniziata e ad aggiudicarsi la prova immunità è stata la coppia de I Guaglioni che ne hanno approfittato per prendersi una piccola rivincita su Soleil. Entriamo nei dettagli e vediamo assieme cosa è successo.

I Guaglioni vincono la prova immunità

Nella corso della prima puntata di Pechino Express, che parte dalla Thailandia, I Guaglioni, ovvero Gennaro Lillio e Luciano Punzo, si sono aggiudicati la prova immunità. Arrivati secondi a Thamma Park, dopo i Wedding Planner, i due si sono aggiudicati l’immunità dopo aver contato le ghirlande, grazie a “ventisette ghirlande contro le ventiquattro dei Wedding Planner”. Ma non solo, la coppia ha vinto anche un bonus, consistente nella degustazione di buonissime ostriche Tailandesi e hanno avuto la possibilità di assegnare un handicap alla coppia più antipatica o che temono di più.

Alla fine, quindi, la scelta è ricaduta su Wendy e Soleil. Il motivo? Uno sgambetto fatto da quest’ultima a Gennaro, con il ragazzo che ha colto la prima occasione utile per vendicarsi.



L’Handicap di Wendy e Soleil, la coppia “Mamma e Figlia”, ricordiamo, consiste nel portare a casa una nonna e nipote senza macchina. Una missione non di certo facilissima da portare al termine. Nel frattempo l’autostop della coppia Gli inseparabili non è andato affatto bene. A quanto pare il loro look con barba e capelli rossi ha impaurito la popolazione locale e non resta quindi che vedere come proseguirà il percorso delle varie coppie in gara.