Sapete chi è il fratello maggiore di Paolo Ciavarro? Tutto sul primogenito di Eleonora Giorgi, nato dal suo precedente matrimonio

Dopo la grande di Eleonora Giorgi, adesso anche il figlio Paolo Ciavarro si trova all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 4. Il co-conduttore di Forum è difatti rinchiuso nella magione di Cinecittà da quasi due mesi, dove sta spopolando per via del flirt con la bella Clizia Incorvaglia. Il giovane figlio d’arte, come tutti sanno, è nato dal matrimonio dell’attrice romana con il collega Massimo Ciavarro, con il quale è separata ma è rimasta tuttora in ottimi rapporti. La loro sintonia l’abbiamo del resto comprovata qualche giorno fa, quando entrambi hanno fatto il loro ingresso nella Casa per fare una sorpresa al figlio.

Paolo Ciavarro: ecco chi è il fratello

Tuttavia forse non tutti sanno chi è il fratello maggiore di Paolo Ciavarro, che spesso mamma Eleonora menziona quando parla della sua vita privata.

Si tratta dunque di Andrea Rizzoli, più grande di Paolo di undici anni. Il primogenito della Giorgi è nato dal precedente matrimonio dell’attrice con il noto editore Angelo Rizzoli, scomparso nel 2013. I due consolarono a nozze nel 1979, ma divorziarono dopo lo scandalo P2, nel quale il noto imprenditore era risultato coinvolto.

La Giorgi conobbe poi il collega Massimo Ciavarro, di cinque anni più giovane di lei. Il loro fu un colpo di fulmine nato sul set di Sapore di Mare 2. La loro travolgente storia d’amore fece infiammare il cuore di moltissime telespettatrici e dal quella relazione nacque appunto Paolo. Anche se Ciavarro Junior non parla spesso del fratello maggiore, i due hanno lo stesso un rapporto splendido. Andrea Rizzoli ha 40 anni e non ha mai mostrato il desiderio di fare televisione. Si è sposato nel 2014 con Alice Bellagamba, una ex allieva di Amici di Maria De Filippi, ma i due si sono separati dopo un anno di matrimonio.