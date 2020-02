Michela Murgia sul Coronavirus: “Spero duri a lungo”

Michela Murgia ha fatto una battuta sul Coronavirus, ma in tanti non hanno preso bene la frase detta dalla scrittrice.

Michela Murgia ha fatto una battuta sulla diffusione del Coronavirus che ha gelato lo studio di L’Assedio: la scrittrice ha dichiarato che le piacerebbe che l’epidemia “duri ancora a lungo” per via degli effetti legati a traffico.

A L’Assedio Michela Murgia ha fatto una battuta sarcastica sulla diffusione del Coronavirus che non tutti hanno apprezzato: la giornalista ha dichiarato infatti che le piacerebbe che la situazione “duri a lungo” per via dei mezzi semi-deserti e della quasi totale mancanza di automobili per strada. “Ho viaggiato comodissimamente in un aereo semi-vuoto, sono arrivata in una città senza traffico. Le persone… normalmente non riesco a fare un passo. Può durare un altro po’ questo virus? Se il risultato è la vivibilità delle strade, io ci metterei la firma”, ha detto la scrittrice, mentre Daria Bignardi le faceva notare che ovviamente la situazione ha i suoi contro.





Naturalmente quella di Michela Murgia è stata solo una battuta, ma è innegabile che qualcuno sui social potrebbe essersela presa visti gli effetti nefasti del virus non soltanto sulla salute, ma anche sull’economia: a Milano sono molti i commercianti e i ristoratori che a seguito della normativa del Governo hanno dovuto chiudere i loro locali fino al 1° marzo.

Molte persone nelle zone maggiormente colpite avrebbero “svaligiato” i supermercati dai beni di necessità e si sarebbero chiuse in casa, tutto questo con danni piuttosto palesi per l’economia e per i piccoli esercenti. Per il momento il virus ha procurato la morte di 14 persone in Italia, e i contagiati sarebbero oltre 500.