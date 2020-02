Ospite della trasmissione condotta da Marco Liorni, l'attrice cade rovinosamente a terra scendendo dagli scalini al centro studio.

Sandra Milo è caduta nel corso della puntata di Italia Sì! di sabato 29 febbraio. L’attrice si trovava nello studio del programma di Rai1 condotto da Marco Liorni, affiancato per quest’edizione da Elena Santarelli, Manuel Bortuzzo, Mauro Coruzzi e Rita Dalla Chiesa. Il programma va in onda ogni sabato dalle 16.40, con tanti ospiti e gli argomenti più caldi del giorno per la discussione in studio.

La caduta di Sandra Milo a Italia Sì!

Poco prima della diretta, Marco Liorni aveva annunciato la presenza della Milo, twittando: “Tra pochissimo non perdete a #ItaliaSì una scatenatissima Sandra Milo in compagnia delle KarmaBofficial!“.

Sandra Milo era dunque ospite del Italia Sì! per raccontare aneddoti della sua vita privata e professionali, con tante curiosità sul mondo del cinema e della televisione.

L’attrice ha inoltre parlato del suo rapporto con la chirurgia estetica e con il tempo che passa.

RAGAZZI SANDRA MILO CADE IN DIRETTA ✈️ pic.twitter.com/68Dx7HbMZo — Trash Italiano (@trash_italiano) February 29, 2020

All’improvviso, scendendo i gradini al centro dello studio, la Milo è caduta a terra. Marco Liorni l’ha immediatamente soccorsa, spaventato. Poi ha twittato: “Un piccolo incidente per Sandra Milo per fortuna senza nessuna conseguenza… Grande Sandra, sei una roccia! #ItaliaSì“. La vulcanica attrice si è infatti subito ripresa ed ha affermato scherzosamente: “Ah ma c’erano due scalini? Io ne ho visto uno solo!”. Su Twitter impazza l’hashtag #ItaliaSì: in molti commentano la rovinosa caduta dell’attrice, mentre il video fa il giro del web. I fan sembrano apprezzare lo stile che la Milo ha mantenuto nella caduta e la sua prontezza di spirito.