Elena Santarelli è stata vittima di uno scherzo crudele da parte delle Iene: la reazione della showgirl in un video che sta facendo il giro del web

L’ultima puntata delle Iene su Italia 1 ha visto suo malgrado protagonista Elena Santarelli. La showgirl romana è stata infatti vittima di uno scherzo parecchio crudele, che le ha provocato una reazione a dir poco inaspettata. Con la complicità di Gabriele Parpiglia e del marito Bernardo Corradi, la burla organizzata ai suoi danni è apparsa atroce, mentre i fan hanno apprezzato il comportamento dimostrato della diretta interessata.

Elena Santarelli: lo scherzo delle Iene

Lo scherzo crudele architettato dalle Iene Corti e Onnis verso Elena Santarelli l’ha vista cadere in una trappola veramente terribile. Del resto, prima della messa in onda della clip, la stessa showgirl si è scusata con i telespettatori per il suo linguaggio non propriamente da educanda, ma evidentemente giustificabile.





Per circa due giorni, dunque, l’attrice di Latina ha creduto che il tesoriere dell’associazione benefica Heal si fosse impadronito a sua insaputa di una cifra considerevole dei fondi raccolti.

Ricordiamo che si tratta della società creata dalla stessa Elena durante la malattia del figlio Giacomo. Il furto del suo collaboratore era avvenuto allo scopo di conquistare Giorgia Venturini. Se inizialmente la Santarelli si era mostrata incredula al racconto della tresca, quando poi ne ha ricevuto le prove non ha potuto fare altro che accettare la dura realtà. La showgirl è così scoppiata a piangere più volte, sciorinando un numero infinito di parolacce. Alla fine alla moglie di Bernardo Corradi è stato comunicato che si trattava solo di uno scherzo, mostrandosi decisamente sollevata dalla notizia.