Coronavirus, sospese le registrazioni de I Soliti Ignoti

La Rai ha deciso di sospendere momentaneamente le registrazioni de I Soliti Ignoti per via dell'emergenza Coronavirus.

Come molti altri programmi TV I Soliti Ignoti subirà una battuta d’arresto: il programma è stato sospeso per via dell’emergenza Coronavirus. Non è l’unico show ad esser stato sospeso, annullato o rimandato per via dell’emergenza.

Coronavirus: sospeso i Soliti Ignoti

Come molti altri programmi televisivi anche le registrazioni per I Soliti Ignoti sono state sospese. Per alcuni programmi è complicato andare in onda viste le direttive del Governo sul non avere contatti, e al programma c’erano già stati problemi per quanto riguardasse il reclutamento dei protagonisti che avrebbero dovuto prendere parte allo show (a rivelarlo era stato il direttore Rai Stefano Coletta). Per il momento dunque il programma resta sospeso, e come questo anche Domenica Live, Verissimoe #CR4, oltre a Quarta Repubblica. Le Iene hanno annunciato attraverso i loro profili social di aver sospeso il programma dopo che al suo interno sarebbe stato trovato un caso positivo al Coronavirus.

Porta a Porta è stato invece sospeso in via precauzionale dopo che Nicola Zingaretti era stato ospite la scorsa settimana, prima di risultare anche lui positivo a Covid-19.





I palinsesti Rai e Mediaset sono leggermente cambiati per far fronte alla sospensione dei programmi e garantire comunque un servizio d’informazione e intrattenimento per il pubblico, visto anche il sempre maggior numero di persone rimaste in casa a casa dei provvedimenti presi dal governo per cercare di contenere l’epidemia.