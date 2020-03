Gf Vip, le confessioni di Sossio Aruta a Antonio Zequila

Al Grande Fratello Vip Sossio Aruta è senza freni, e ad Antonio Zequila ha fatto alcune piccanti confessioni riguardanti un periodo del suo passato.

Al Grande Fratello Vip Sossio Aruta ha fatto delle confessioni bollenti ad Antonio Zequila, rivelando tra l’altro che in passato avrebbe “festeggiato” il suo primo gol in Serie B con il Pescara andando a letto ogni sera con una partner diversa.

Le confessioni di Sossio Aruta

Al Grande Fratello Vip, nel bene e nel male, Sossio Aruta si è fatto subito riconoscere: alcune delle sue confessioni fatte agli altri concorrenti gli sono costate più di un rimprovero, ma questa volta è stato ripreso persino dal collega Antonio Zequila. In vena di confidenze Sossio ha infatti rivelato che in passato, in occasione del suo primo gol in Serie B, avrebbe festeggiato andando a letto con una donna diversa ogni sera. Sossio ha anche dichiarato che quanto da lui affermato sarebbe vero perché lo riporterebbe anche il suo libro “Yo soy un pajaro”.

Zequila ha comunque affermato di non credergli.





Se quanto affermato da Sossio sia vero non è dato sapere, quel che è certo è che oggi l’ex cavaliere di Uomini e Donne è molto cambiato: al suo fianco c’è la fidanzata Ursula Bennardo da cui solo pochi mesi fa ha avuto la sua terza figlia, Bianca. Per dimostrare la sua nostalgia per la donna amata Sossio le ha fatto anche una tenera dedica in occasione del loro anniversario, scrivendo i loro nomi nel giardino del GF Vip (mediante l’uso di alcuni bicchieri di plastica messi in fila). Ursula si era detta commossa del gesto, e ha affermato di sentire molto la sua mancanza. Insomma, l’ex cavaliere avrebbe messo da parte la sua fama di latin lover per potersi dedicare completamente alla famiglia e ora, con Ursula, sembra aver trovato la vera felicità.