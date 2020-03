In piena emergenza Coronavirus, anche la cognata di George Clooney si è messa a produrre mascherine: svelato quanto costano

Nel pieno dell’emergenza da Coronavirus, si stanno moltiplicando in tutto il mondo le iniziative per sostenere la lotta contro il contagio. Anche nel settore della moda, dunque, molti marchi si stanno dando da fare. Un esempio è il colosso del lusso francese LVMH, che ha annunciato di aver convertito la propria produzione di profumi in quella di gel disinfettante per le mani.





Nel mentre, come sappiamo, un altro presidio è diventato pressoché introvabile. Si tratta delle famigerate mascherine, delle quali vi è carenza persino negli ospedali dove sono senza dubbio fondamentali. Molte sono dunque state le donazioni da parte di imprenditori e associazioni, nonché da parte di piccole sartorie artigianali che si sono attivate per produrre mascherine da sé.

George Clooney: la pensata della cognata

Ecco dunque che in questo contesto anche un personaggio piuttosto noto sta provando a dare il proprio aiuto in questa tremenda situazione. Si tratta di Tala Alamuddin, sorella di Amal, a sua volta moglie di George Clooney. Il suo brand di moda si chiama Totally Tala e in questi giorni ha lanciato proprio una collezione di mascherine fashion vendute al prezzo di 29 euro l’una. Realizzate in jeans o in tessuti colorati, anche se non omologate, esse proteggono comunque le vie aeree, comprendo naso e bocca.

Insieme alle mascherine della cognata di George Clooney, è inoltre possibile abbinare anche una pochette per gel e salviette disinfettanti, in vendita a partire da 30 euro. La Alamuddin ha inoltre orgogliosamente annunciato che una parte del ricavato sarò devoluto alla Croce Rossa di Singapore per fronteggiare il Covid-19.