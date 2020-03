Gravi motivi familiari hanno spinto Adriana Volpe a lasciare la casa del GF Vip: un suo parente avrebbe il Coronavirus.

Adriana Volpe ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip improvvisamente e con l’aria sconvolta: secondo le prime indiscrezioni la conduttrice avrebbe un parente in terapia intensiva, colpito dal Coronavirus.

Adriana Volpe: il parente malato

Non si conosce l’identità della persona vicina ad Adriana Volpe che sarebbe stata colpita dal Coronavirus, quel che è certo è che in via del tutto eccezionale il programma avrebbe lasciato modo alla conduttrice di lasciare la casa del reality show per motivi personali piuttosto gravi.

Oggi pomeriggio la produzione di #GFVIP ha dato ad Adriana Volpe la possibilità , per motivi personali, di avere un contatto con la famiglia. — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 7, 2020







Nei giorni scorsi la conduttrice aveva trascorso molto tempo in confessionale e poi si era sfogata con Patrick Ray Pugliese, che le aveva chiesto se si trattasse “solo di una persona”. Le telecamere avevano cambiato inquadratura non appena i due avevano iniziato a parlare della situazione, ma ai fan era sembrato chiaro che qualcosa di molto grave fosse accaduto a una delle persone vicine alla conduttrice.

Secondo le prime indiscrezioni un parente di Adriana Volpe avrebbe contratto il Coronavirus e sarebbe in terapia intensiva. “Non è una situazione facile”, aveva commentato la conduttrice parlando con Patrick.

Dopo che la redazione del programma ha deciso d’informare i concorrenti sull’emergenza ad Adriana Volpe era stata data la possibilità di parlare per alcuni minuti con la sua famiglia, ma era sembrata da subito estremamente preoccupata per la situazione.