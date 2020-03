Donatella Rettore è tornata ad aggiornare ai fan sulle sue condizioni di salute dopo aver detto loro di avere un tumore.

In piena emergenza Coronavirus Donatella Rettore ha avuto un altro motivo di preoccupazione: alla cantante è stato diagnosticato un tumore, e per questo ha dovuto sottoporsi a un’operazione chirurgica. Lei stessa è tornata a esprimersi sulla questione via social.

Donatella Rettore come sta?

In tanti si sono preoccupati per le condizioni di salute di Donatella Rettore, specie dopo che la cantante stessa li aveva aggiornati a proposito del tumore che l’avrebbe colpita. Fortunatamente tutto sarebbe andato per il meglio e dopo un intervento a cui si sarebbe sottoposta è stata la stessa Rettore a raccontare ai fan con la sua solita ironia: “Non morirò, almeno non per il momento”. In un suo post via social la cantante ha ringraziato il team di medici che le è stato accanto e in tanti le hanno fatto gli auguri e mostrato la loro gioia per la buona notizia.

Solo qualche settimana fa aveva scritto di essere stata operata e aveva chiesto ai suoi fan di prendersi cura di suo marito, Claudio Rego, e dei loro cani.

Il messaggio di Donatella Rettore aveva profondamente spaventato i fan, già molto provati per via dell’emergenza Coronavirus. La cantante sembra stare molto meglio sia con la salute sia con la mente: sui social non mancano video dei suoi adorati amici a quattro zampe, e lei stessa sembra essere molto più tranquilla ora che i medici l’hanno tranquillizzata sulle sue condizioni.